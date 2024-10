Tesla zavajala z avtonomnimi roboti, ki so jih v resnici upravljali ljudje

Na težko pričakovanem dogodku Cybercab, kjer je Tesla predstavila svoj samovozeči avtomobil brez volana, so imeli glavno vlogo avtonomni humanoidni roboti Optimus.

Roboti Optimus so se na dogodku sprehajali med povabljenci, postregli pijačo gostom, se vključevali v različne družabne igre in celo plesali v paviljonu, kar je pri prisotnih vzbudilo občutek tehnološkega napredka. Najbolj presenetljivo pa je bilo, da so roboti celo govorili z udeleženci in se odzivali na njihove besede in kretnje. Vse to je ustvarilo vtis, da so roboti izjemno napredni in avtonomni.

Vendar se je kasneje izkazalo, da je bil del tega spektakla bolj namenjen predstavitvi kot dejanski tehnološki realnosti. Nekateri udeleženci, kot je tehnološki analitik Robert Scoble, so razkrili, da so roboti v resnici delovali pod nadzorom ljudi. Potrdil je, da so bili oddaljeno nadzorovani in da so inženirji uporabljali posebne nadzorne sisteme, s katerimi so ljudje na daljavo upravljali določene funkcije robotov. Analitik podjetja Morgan Stanley, Adam Jonas, je prav tako zapisal, da so roboti večkrat potrebovali človeško posredovanje pri upravljanju, kar je razvidno tudi iz nekaterih videoposnetkov dogodka.

ZBOi_HmbtZM