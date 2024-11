Tesla s polnilnimi postajami z močjo 500 kW

Tesla bo prihodnje leto v ZDA postavila svoje najnovejše polnilne postaje V4 Supercharger, ki omogočajo polnjenje električnih vozil z močjo do 500 kW in komercialnih tovornjakov Semi z močjo do 1,2 MW.

Nova generacija polnilnic, ki je trenutno v fazi pridobivanja dovoljenj, bo omogočala hitrejše polnjenje Teslinega Cybertrucka in drugih električnih vozil različnih proizvajalcev. Polnilne postaje V4 so se že začele omejeno uvajati v Evropi in na nekaterih lokacijah v ZDA, vendar so bile do zdaj omejene na moč 250 kW. Nadgrajene različice vključujejo izboljšano elektroniko, fizične plačilne terminale, daljše kable za boljši dostop do priključkov drugih vozil in CCS konektorje, ki odpravijo potrebo po adapterjih. Vsaka omarica V4 lahko napaja do osem polnilnih mest, kar pomeni hitrejšo namestitev in večjo zmogljivost. To bo še posebej koristno za lastnike vozil Porsche, Hyundai, Kia in drugih, ki na trenutnih polnilnicah V3 dosegajo nižje hitrosti polnjenja zaradi omejitev pri napetosti. Tesla z novo generacijo cilja na širšo dostopnost in učinkovitost pri polnjenju električnih vozil.