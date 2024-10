Objavljeno: 29.10.2024 07:30

Telesni stražarji na Stravi nehote razkrili lokacijo francoskega predsednika Macrona

Nedavna preiskava francoskega časopisa Le Monde je pokazala, da so telesni stražarji francoskega predsednika Emmanuela Macrona z uporabo aplikacije Strava nehote ogrozili njegovo varnost .

Medtem ko so njegovi telesni stražarji preverjali lokacije hotelov, kjer naj bi Macron prenočil med uradnimi obiski, so na priljubljeni platformi za sledenje športnim aktivnostim Strava objavili svoje tekaške poti. Tako so nevede razkrili določene lokacije in trase, ki jih predsednik redno uporablja ali obiskuje, kar pa odpira vprašanja glede varnosti takšnih aplikacij.

Incident je opozoril na pomanjkanje nadzora nad uporabo tovrstnih aplikacij med varnostnimi operacijami in poudaril nevarnost javno dostopnih podatkov o lokaciji pomembnih političnih oseb. To ni prvi primer, da bi Strava razkrila občutljive podatke – v preteklosti je aplikacija že razkrila lokacije ameriških vojaških baz po svetu. Zaradi tega se pojavljajo pozivi k strožji regulaciji uporabe aplikacij, ki zbirajo in objavljajo podatke o lokaciji v realnem času, zlasti za osebje, ki je odgovorno za varovanje ključnih osebnosti.