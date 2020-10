Telekom z delujočim omrežjem 5G

Telekom Slovenije je že poleti predstavil prvo komercialno omrežje 5G pri nas, vendar do sedaj ni bilo delujoče, saj telefoni zanj niso bili ustrezno prilagojeni. Sedaj je ta težava odpravljena, pri Telekomu pa so predstavili tudi prvi paket 5G za končne uporabnike.

Gre za paket Naj 5G, ki poleg neomejenih klicev in sporočil vključuje 300 GB podatkov, od tega slabih 14 GB v državah EU. Hitrosti gredo do 450/100 Mb/s, seveda odvisno od uporabljene naprave, moči signala in zasedenosti bazne postaje. Pokritost z omrežjem 5G je v tem trenutku po besedah odgovornih dobrih 30%. Mesečna naročnina na paket Naj 5G bo 28,99 evra.

Bistvo Telekomovega omrežja 5G je, da deluje na frekvenci 2600 MHz, ki se sicer uporablja za komunikacije 4G. Pri Telekomu so del tega frekvenčnega spektra namenili delovanju nadgrajenih baznih postaj, ki po novem strežejo 5G. Drugače tudi ne bi bilo mogoče, saj Slovenija operaterjem še ni ponudila (prodala) "pravih" frekvenc 5G. Dražba frekvenc je napovedana za začetek naslednjega leta, pri Telekomu pa menijo, da bodo nato potrebovali vsaj še leto dni načrtovanja, razvoja in investicij, da bo omrežje 5G popolnoma zaživelo. Do takrat pa bodo uporabniki imeli na voljo omrežje 5G na frekvencah 2600 MHz, ki (zaenkrat) ne zmore gigabitnih hitrosti, kot jih sicer obljubljajo promotorji 5G.

Hitrost 5G si lahko uporabniki ustreznih telefonov vklopijo tudi, če imajo kak drug naročniški paket - s poslanim SMSom s ključno besedo 5G na 1918. Do konca leta bo uporaba tega omrežja brezplačna, od prvega januarja 2021 dalje pa bo mesečna naročnina v paketih NekiNeki 3 evre, v ostalih paketih pa 6 evrov (poleg obstoječe naročnine, seveda). V tem trenutku so podprti telefoni Samsung Galaxy S20 in S20+ 5G, S20 Ultra, Huawei P40 Pro in Huawei Mate Xs. Do konca leta naj bi se izbira razširila tudi na nekatere druge Samsungove modele.