Objavljeno: 24.6.2022 05:00

Telekom Slovenije jeseni izklaplja mobilno omrežje 3G

Davnega leta 2003 smo v Sloveniji dobili mobilna omrežja tretje generacije ali UMTS, ki so jih do danes nadomestila omrežja 4G in 5G. Kljub vzpostavitvi modernejših omrežij je 3G ostal vključen, a se bo to spremenilo. Telekom Slovenije bo do 30. septembra letos ugasnil 3G.

Za večino uporabnikov pomembnejših sprememb ne bo. Vsa novejša telekomunikacijska oprema podpira 4G ali celo 5G, zato 3G v resnici zgolj zaseda dragocene dele spektra in troši energijo. Še največ težav se pričakuje s starejšimi poslovnimi napravami, denimo senzorji in napravami za telematiko, ki razumejo le 3G. Te bo treba zamenjati, saj nadgradnje večinoma niso mogoče. Telekom Slovenije pravi, da so s poslovnimi uporabniki že dve leti v stiku glede izkopa 3G.

Čeprav se 3G poslavlja zaradi zastarelosti in potratnosti, pa bo 2G obstal. To je osnovna tehnologija, ki jo dostopna na praktično celotnem delu države in ki jo poznajo vse naprave. Namenjena je nujni glasovni in tekstovni komunikaciji. Medtem bodo novejši telefoni uporabljali 4G tako za govorne storitve (VoLTE) kot za prenos podatkov. Težave lahko imajo starejši telefoni, ki sicer podpirajo 4G, a ne poznajo VoLTE. Naprav, ki bi razumele le 3G, ne pa tudi 4G, sicer ni veliko. 3G sicer nikoli ni bil tako popularen, kot bi lahko bil – ko je bil uveden leta 2003, je bil prepočasen. Nadgradnja na HSPA, ki je omogočil 42 Mb/s, pa se je zgodila prepozno, ko smo že dobivali LTE (4G).

Izklop omrežja 3G pomeni, da bodo lahko operaterji omenjene frekvence uporabili za 4G ali 5G. Podelitve frekvenc so vedno tehnološko nevtralne, kar pomeni, da lahko zakupnik na njih uporablja katerokoli tehnologijo, ki omogoča doseganje cilja. A1 za zdaj ne izklaplja 3G.