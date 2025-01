Objavljeno: 9.1.2025 10:00

Telegram po novem izroča podatke o uporabnikih

Uklonil se je tudi Telegram, katerega celotni poslovni model je temeljil na nesodelovanju z oblastmi. Potem ko so lani v Franciji aretirali njegovega ustanovitelja in direktorja, je platforma jeseni napovedala spremembo politike zasebnosti, ki med drugim prinaša upoštevanje sodnih odredb. V prvih treh mesecih po spremembi je število primerov izročitev osebnih podatkov poskočilo.

V poročilu o transparentnosti, ki je nekoliko nenavadno in dostopno le za državo, iz katere je uporabnik, so razkrili podrobnosti. Od januarja do septembra 2024 so v ZDA izpolnili le štirinajst sodnih odredb, v nadaljevanju leta pa več kot 900. Skupno so izročili podatke – naslov IP in telefonsko številko – več kot dva tisoč uporabnikov. Podobno velja tudi za druge države, denimo 945 zahtevkov v Nemčiji.

Upiranje zakonu in ignoriranje je bilo možno, dokler Telegram ni postal prevelik igralec. Na njegovi platformi se širijo prepovedane vsebine, med katerimi so tudi trgovanje z orožjem, nasilje, otroška pornografija in podobno. Zato so lansko jesen napovedali tudi strožjo moderiranje in nekatere druge ukrepe.

O varnosti platforme pa smo že pisali. Telegram sicer podpira tudi šifrirano komunikacijo, a to ni privzeta nastavitev niti njegov glavni namen. Če se želite varno pomenkovati s prijatelji, je pravilna izbira Signal. Celo Facebook Messenger in WhatsApp imata šifriranje urejeno bolje kot Telegram.