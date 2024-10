Telefoni OnePlus znova prepovedani v Nemčiji

Podjetje OnePlus se je znova soočilo s prepovedjo prodaje svojih pametnih telefonov v Nemčiji zaradi novega patentnega spora.

Potem ko je bila prejšnja ovira podjetja OnePlus z Nokio rešena, se je zdaj pojavil nov spor z InterDigital, podjetjem za raziskave in razvoj brezžičnih naprav, ki ima patente za ključno tehnologijo v sodobnih pametnih telefonih, vključno s povezavami 5G. Zaradi tega spora je OnePlus ustavil prodajo telefonov v Nemčiji, le nekaj mesecev po tem, ko so jo ponovno zagnali.

OnePlus je v izjavi za Allround-PC navedel, da bodo nadaljevali pogajanja z InterDigital z namenom, da bi dosegli sporazum in nadaljevali prodajo v Nemčiji ter drugod po Evropi. Zadeva glede na izkušnje lahko traja precej dolgo, saj je prejšnji spor z Nokio trajal skoraj dve leti. Podjetju OnePlus se jasno mudi, saj je pred vrati predstavitev novega paradnega konja, telefona OnePlus 13. Kljub ustavitvi prodaje pametnih telefonov, OnePlus v Nemčiji še vedno lahko prodaja druge izdelke, kot so tablica OnePlus Pad 2, slušalke Buds Pro 3 in pametna ura Watch 2.