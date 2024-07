Tablica, ki z vibracijami poustvarja občutek pisanja na papir

OnePlus je predstavil nov tablični računalnik OnePlus Pad 2, ki prinaša večje zmogljivosti v primerjavi s prejšnjim modelom.

Tablica OnePlus Pad 2 ima svetlejši in večji 12,1-palčni zaslon z ločljivostjo 3000 x 2120 ter podporo za Dolby Vision HDR. Poganja jo procesor Snapdragon 8 Gen 3. Povečano je tudi število zvočnikov, ki jih je zdaj šest. Kljub številnim izboljšavam ostajata sprednja kamera z 8 MP in zadnja kamera z 13 MP nespremenjeni. Ena izmed bolj zanimivih novosti je pisalo Stylo 2, ki simulira občutek pisanja na papir z uporabo vibracij. Pisalo je zdaj izdelano iz materiala, podobnega usnju, in ponuja izboljšan oprijem ter 16.000 stopenj občutljivosti na pritisk.

Tablični računalnik bo na voljo od 30. julija za 550 ameriških dolarjev, pisalo Stylo 2 pa bo kupce olajšalo še za dodatnih sto. Dodatna oprema vključuje tudi novo pametno tipkovnico za 150 USD in preprosto torbico za 40 USD.