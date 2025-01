Objavljeno: 14.1.2025 05:00

Starlink v Afriki mestoma že cenejši od lokalnih alternativ

Morda smo se, ne nujno na glas, spraševali, ali je Starlink spričo visoke cene v praksi uporaben. Okrog 500 evrov začetnega stroška in vsaj 50 evrov na mesec za Slovneijo ni malo, a za objektivno oceno moramo izstopiti iz evropocentrističnega gledišča. Marsikod druge možnosti sploh ni.

V nekaterih afriških državah je Starlink že najcenejši ponudnik interneta. V Afriki je s Starlinkom pokritih 16 držav, med katerimi je vsaj v petih to že najcenejši dostop do interneta. Enkratna cena od 180 do 380 dolarjev, nato pa nekaj deset dolarjev mesečno je ceneje od lokalnih ponudnikov. V Gani je na primer Starlink dvakrat cenejši od lokalnih ponudnikov dostop do interneta (ISP-jev).

Še posebej ekstremna je situacija v Zimbabveju, kjer dostop do interneta stane 633 dolarjev mesečno, s Starlinkom pa 30 dolarjev. Cenejši je še v Keniji, Gani, Mozambiku in Zelenortskih otokih. Tudi drugod razlika ni velika, zanesljivost in dostopno pa precej.

Naročnikov zato ne manjka. V Keniji ima Starlink 8000 naročnikov, medtem ko imata največja ISP-ja 546.000 in 300.000 naročnikov. V Keniji so novembra celo začasno nehali sprejemati nove stranke, ker je bilo omrežje preobremenjeno. Za zdaj je torej Starlink v vlogi izzivalca, a kaj hitro se to utegne spremeniti. Če bo monopoliziral satelitski dostop do interneta, bo imel neizmerno moč.

Rest od the world