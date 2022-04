Starlink prihaja na letala na Havajih

Prvi večji letalski prevoznik, ki bo na krov dobil satelitski internet Starlink podjetja SpaceX, bo Hawaiian Airlines, so sporočili iz obeh podjetij. Dasiravno je SpaceX že podpisal pogodbo z butičnim prevoznikom JSX, so sedaj prvikrat vstopili na letalski trg skozi glavna vrata. A kot kaže, to ne bo muha enodnevnica, saj tudi Delta že preizkuša Starlink.

Medtem ko je Starlink trenutno na voljo domačim uporabnikom v večjem delu Severne Amerike, Evrope in posameznih drugih državah za 110 dolarjev mesečno, bo na letalih Hawaiian Airlines brezplačen. O hitrosti podatkov še ni, vemo pa, da bo na voljo na vseh letalih, ki bodo letala čezoceansko – torej Airbus A330 in A321neo in novem Boeingu 787-9, medtem ko na letih znotraj Havajev te možnosti ne bo.

Starlink uporablja 2000 satelitov v nizkih orbitah, sčasoma pa jih bo v vesolju še veliko več. Z njimi želi SpaceX ponuditi povsod dostopen internet, neodvisen od infrastrukture na tleh – do neke mere. Seveda pa to pomeni, da bo imel nadzor sedaj pač SpaceX in ne posamezne vlade.

Hawaiian Airlines bo letala začel opremljati še letos, storitev pa bo na voljo prihodnje leto. O cenah in hitrosti še ne vemo nič.