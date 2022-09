Starlink bo nudil necenzuriran dostop do interneta v Iranu, ampak …

Zaradi protestov, ki v Iranu zaradi umora Mahse Amini potekajo že dober teden, so oblasti močno omejile dostop do interneta. Najprej so ga minuli teden v celoti ugasnile, kasneje so bolj selektivno blokirali dostop do komunikacijskih platform, kot sta Instagram in WhatsApp. To se sliši kot idealna priložnost za satelitski internet, zato je svojo priložnost zaslutil Elon Musk s Starlinkom. A vse ne bo tako preprosto.

SpaceX je aktiviral omrežje Starlink nad Iranom, kar v teoriji omogoča njegovo uporabo. Da se je to smelo zgoditi, je morala dovoljenje dati ameriška administracija, kar za Iran še vedno veljajo sankcije. Sankcije so omilili, tako da so družbena omrežja, videokonferenčni sistemi in storitve v oblaku po novem izvzete. Dovolili so tudi izvoz opreme za dostop do satelitskega interneta.

S tem pridemo do naslednje težave. Aktivacija Starlinka je koristna šele, ko prizemna oprema za dostop do satelitskega interneta fizično prispe v državo, kar ni enostavno. Terminali vključujejo polmetrski satelitski krožnik, ki ga ni možno enostavno pritihotapiti v državo, predvsem pa neopazno razprostreti. Musk je jasno povedal: "Starlink bo deloval, če bo kdo dejansko spravil terminale v Iran."

Iran je že blokiral spletno stran Starlink na svojih zemeljskih omrežjih. To je jasen znak, kako režim gleda na novost.