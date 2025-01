Objavljeno: 1.1.2025 19:00

Srednji razred izumira – pri pametnih telefonih

Nekdaj so bili najbolj priljubljeni pametni telefoni srednjega razreda, ki stanejo med 200 in 600 dolarji. Še pred tremi leti so imeli 35-odstotni tržni delež, odtlej pa se je ta vztrajno zniževal. Kmalu bo padel pod četrtino, trend pa naj bi se še nadaljeval.

Po drugi strani prodaja telefonov višjega razreda, torej dražjih od 600 dolarjev, vztrajno raste. Z 22 odstotkov leta 2021 se bodo do leta 2027 povzpeli na 32 odstotkov, če merimo v številu prodanih enot. Prihodkov pa bodo prinesli več kot 74 odstotkov, medtem ko jih trenutno dobro polovico.

Tržni delež telefonov nižjega razreda po drugi strani vztraja med 40 in 45 odstotki že dolgo vrsto let. V deželah v razvoju poteka velika menjava modelov s 4G za 5G, a še vedno v najcenejšem razredu, medtem ko v razvitih državah kupci čedalje pogosteje posegajo po rabljenih in obnovljenih telefonih višjega razreda. Statistika tržnega deleža pa beleži le prodajo novih enot.

Razlogov se spremembe je več, eden najpomembnejših pa je vztrajno naraščanje cen vseh telefonov in brisanje meje med nižjim in srednjim razredom, ko govorimo o zmogljivosti. Po drugi strani narašča število ljudi, ki si lahko privoščijo najdražje telefone – in ti postajajo čedalje dražji.