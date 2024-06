Objavljeno: 5.6.2024 05:00

Spotify začenja nov krog podražitev

Kljub rasti števila uporabnikov ima Spotify problem, ki se imenuje dobičkonosnost. Posamezna četrtletja so že bila pozitivna, celotno leto pa še nikoli. To postaja čedalje večja nuja, zlasti odkar podjetje kotira na borzi. Zato ni presenetljivo, da bodo spet podražili naročnine.

Začenši v ZDA, sčasoma pa tudi v drugih državah, bodo naročnine dražje za en do tri dolarje. Osnovna naročnina bo sedaj dražja za en dolar (12 dolarjev), družinski paket pa za tri dolarje (20 dolarjev). Dražijo tudi druge pakete.

Spotify sicer pravi, da je to nujno za investiranje v nove funkcije in izboljševanje uporabniške izkušnje. Precej banalnejši razlog pa je potreba po ustvarjanju dobička, kjer imajo težave. Ali bodo podražitve to dosegle, ni gotovo. Spotify ima namreč s številnimi založniki sklenjene pogodbe, po katerih jim plačuje delež zbranih prihodkov od naročnin, ne absolutnih zneskov ali po številu predvajanj. To pa pomeni, da se podražitve v znatni meri stekajo neposredno k založnikom.

V preteklosti je Spotify poizkušal s številnimi dodatnimi produkti, denimo podcasti, avdioknjigami in podobno. A to ni prineslo preboja, številni uporabnik pa so bili kritični do tega. Ponavljali so, da želijo le glasbo, ne pa da se vmes znajdejo podcasti in podobno. Milijarde, ki jih je Spotify zapravil za povezane prevzeme, niso prinesle učinkov.

V minulem četrtletju je Spotify ustvaril milijardo evrov dobička, kar je rekord. Lani decembra so odpuščali, število uporabnikov pa ni doseglo cilja 618 milijonov. V Sloveniji za zdaj podražitev še ni na vidiku. Osnovni paket stane 6,5 evra mesečno, študentski pa 3,5 evra.