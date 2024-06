Sony se je nehal pretvarjati, da konzola PS5 podpira ločljivost 8K

Pri podjetju Sony so začeli odstranjevati oznako 8K s škatel igralne konzole PlayStation 5.

Uporabnik spletišča Reddit Roklobster1 je delil fotografijo posodobljene škatle igralne konzole PlayStation 5, ki ne vključuje več oznake 8K. Pri primerjavi z lansko embalažo, ki je imela oznake 8K, 4K 120 in HDR, je opaziti odsotnost logotipa 8K na najnovejši različici. Ob splavitvi konzole so pri podjetju Sony novembra 2020 zapisali, da je PS5 združljiv z 8K zasloni ob izidu, in da bo s programsko posodobitvijo lahko prikazoval ločljivosti do 8K, ko bo dotična vsebina na voljo. Čeprav konzola podpira 8K upodabljanje za določene igre, se slika zniža na 4K ločljivost pri 60 sličicah na sekundo za izhod prek HDMI 2.1.

Skoraj štiri leta po izidu PS5 obljuba o 8K izhodnih ločljivostih še ni bila uresničena, kar verjetno pojasnjuje zadnjo posodobitev embalaže. Sony se na spremembe še ni uradno odzval. V zadnjih mesecih so krožile govorice o PlayStation 5 Pro, ki naj bi prinesel znatne izboljšave zmogljivosti v primerjavi z originalnim PS5, vendar ni jasno, ali bo PS5 Pro že spočetka vključeval tudi podporo za 8K.