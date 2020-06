Sony predstavil novi Playstation 5

Igralne konzole se (še vedno) prodajajo kot tople žemljice, zato ne čudi, da za novosti vlada izredno zanimanje. Letos naj bi luč sveta ugledala tako novi Playstation kot tudi najhujši konkurent Xbox Series X. O prvem sedaj vemo že skoraj vse, razen cene.

O strojni opremi novega Playstationa že nekaj časa vemo skoraj vse, tudi v naših novicah smo že pisali. Napravo bo poganjal prigojeni 8-jedrni AMDjev procesor generacije Zen 2 in AMDjeva prilagojena grafika (RDNA-2). Grafika bo podpirala ločljivosti do 8K (4K z osveževanjem do 120 Hz), vgrajen bo pogon SSD velikosti 825 GB.

Sedaj vemo, da bosta na voljo dve različici, od katerih bo ena imela vgrajen pogon 4K Blu-Ray, druga pa bo brez tega (»Digital edition«). Konzolo bomo upravljali z brezžičnimi ploščki, vgrajena bo kamera visoke ločljivosti.

PS 5 bo znal predvajati »izrazito večino« obstoječih iger za PS 4 (teh je okoli 4000), seveda pa bo ob splavitvi na voljo kar nekaj novih naslovov. Novi Playstation bo najverjetneje na voljo konec novembra (za novoletno darilno sezono), enako kot konkurent, Microsoftov Xbox Series X. Kot rečeno - le cena še ni znana, čeprav se bo najverjetneje vrtela okoli 500 dolarjev/evrov.

