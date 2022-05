Sony predstavil dva nova telefona

Sony je na spletni predstavitvi predstavil telefona Xperia 1 IV ter Xperia 10 IV.

Pozornost nedvomno pritegne model Xperia 1 IV pri katerem poudarjajo izredno zmogljiv fotografski sklop, saj gre za prvi telefon s pravim optičnim zumom. Dosedanji aparati so namreč uporabili sistem več samostojnih fotografskih tipal z različnimi fiksnimi lečami, novinec pa prinaša teleobjektiv, katerega goriščnice gredo od 85 pa do 125 mm. V primerjavi z drugimi pametnimi telefoni je to torej zvezni zum od 3× do 5×, osnovni objektiv je še vedno fiksen, enako tudi ultra-široki objektiv. Omenjen telefoto objektiv vključuje tudi stabilizacijo slike, pri Sonyju pravijo, da so omenjene goriščnice izbrali zaradi primernosti pri fotografiranju portretov. Vsi trije podpirajo tudi prepoznavo obrazov in oči za bolj natančno ostrenje in osvetlitev, zajem videa do 4K pri 120 slikah na sekundo in podporo tehnologiji HDR.

RLaDk1xzho4

Strojna zasnova temelji na Snapdragon 8 Gen 1, 512 GB prostora za podatke in 12 GB pomnilnika. Zaslon meri zajetnih 6,5 palcev z ločljivostjo 4K, seveda gre za OLED z osveževanjem do 120 Hz. Zanimivo se sliši »Game Enhancer« s katerim lahko podrobno nastavimo kakovost slike in zvoka pri igrah, podpira pa tudi oddajanje igranja v živo (streaming). Vgrajena je baterija 5.000 mAh, telefon je vodotesen po standardu IP68, nekoliko presenetljivo pa so dodali še klasični izhod za slušalke. Oblikovno ostajajo pri ravnih linijah in ploščati obliki, torej brez zaobljenih robov. Novinec bo na voljo junija, priporočena maloprodajna cena pa je 1.400 EUR.

Druga novost je nekoliko cenejši telefon srednjega razreda Xperia 10 IV. Tu poudarjajo nizko maso kombinirano z akumulatorjem zmogljivosti 5.000 mAh. Zaslon meri 6 palcev, masa telefona je 161 gramov, poudarjajo širino 67 milimetrov.

Vgrajen je procesor Snapdragon 695 5G, podatka o količini vgrajenega pomnilnika pa še niso izdali. Tudi tu je v uporabi zaslon OLED, ki je 15% svetlejši kot pri predhodniku (torej modelu Xperia 10 III), ker ne omenjajo višje frekvence osveževanja predvidevamo, da gre za klasičnih 60 Hz. Fotografski sklop je v osnovi enak kot pri omenjenem predhodniku, so pa dodali optično stabilizacijo slike. Tako kot pri dražjem modelu so tudi tu ohranili klasičnih izhod za slušalke. Tudi ta telefon bo na voljo junija, priporočena cena pa bo 500 EUR.