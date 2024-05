Sonos predstavil težko pričakovane slušalke

Sonos je predstavil nove slušalke Ace, ki so bile dolgo pričakovane in so že na voljo za prednaročilo.

Slušalke Sonos Ace prinašajo nekaj inovativnih funkcij, kot je možnost prenosa zvoka iz Sonosove zvočne police (ang. soundbar) neposredno na slušalke s pritiskom na gumb. Slušalke podpirajo prostorski zvok in sledenje glavi, kar omogoča kinematografsko zasebno poslušanje. Ušesa bodo razvajale blazinice iz veganskega usnja, ki so enostavno zamenljive. Slušalke so lažje od konkurenčnih AirPods Max, z manj kovine, vendar še vedno dobro sestavljene in udobne. Vgrajen je tudi senzor gibanja, ki lahko začasno onemogoči sledenje glavi. Prenos zvoka uporablja domače brezžično omrežje, kar vpliva na življenjsko dobo baterije, ki sicer zdrži do 30 ur z vklopljenim aktivnim dušenjem hrupa (ANC).

Slušalke Sonos Ace so v prednaročilu na voljo za 450 ameriških dolarjev.

