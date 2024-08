Objavljeno: 5.8.2024 10:00

Solarni klobuk za polnjenje telefona na poti

Podjetje EcoFlow je predstavilo inovativni izdelek, imenovan Power Hat.

Power Hat je širokokrajen klobuk, opremljen s sončnimi celicami, ki omogoča polnjenje mobilnih naprav. Klobuk je zasnovan kot moderen pripomoček za tiste, ki se radi gibljejo na prostem in potrebujejo priročno rešitev za polnjenje naprav na poti. Power Hat uporablja napreden material, imenovan PERC monokristalinski silicij, ki je tanek in fleksibilen, a hkrati učinkovit pri pretvorbi sončne energije v električno energijo. Klobuk omogoča polnjenje naprav z močjo do 12 W prek priključkov USB-A in USB-C, ki so nameščeni na spodnji strani roba. Po navedbah proizvajalca lahko klobuk v treh urah napolni pametni telefon s kapaciteto baterije 4000 mAh. Klobuk tehta le 370 gramov, je udoben za nošenje in odporen proti prahu in vodi (IP65). Na voljo je v dveh velikostih, ki ju je mogoče prilagoditi obsegu glave od 56 do 61 cm.

Okolju prijazno in praktično rešitev za polnjenje naprav je za 130 ameriških dolarjev že mogoče naročiti. Prvi klobuki Power Hat bodo pri kupcih sredi septembra.