Objavljeno: 23.8.2022 14:35

Služba za digitalno preobrazbo zahteva takojšnjo začasno ustavitev izobraževanj za starejše

Vladna služba za digitalno preobrazbo od Slovenskega regionalno razvojnega sklada zahteva takojšnjo začasno ustavitev vseh aktivnosti v povezavi z izvedbo izobraževanj za starejše na področju digitalnih kompetenc. Ugotovili so namreč, da prihaja do številnih nepravilnosti.

Po navodilih ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh naj z izobraževanji, ki so pogoj za unovčitev digitalnega bona, ne bi nadaljevali do razjasnitve pravnega in dejanskega stanja glede morebitnih nepravilnosti. Končno poročilo pričakuje do 2. septembra.

Več starejših se je zaradi izobraževanj v zadnjem času obrnilo tudi na varuha človekovih pravic. Ta je vladni službi med drugim predlagal, da preuči možnosti za spremembo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti.

Na vladni službi pravijo, da bi lahko bile spremembe pripravljene septembra.

Vir: STA