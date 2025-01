Objavljeno: 7.1.2025 09:00

Senčnik, ki na plaži polni elektronske naprave

Podjetje Anker, ki je znano po široki paleti izdelkov, je na sejmu CES 2025 predstavilo novost v svoji liniji Solix – Solix Solar Beach Umbrella.

Solix Solar Beach Umbrella je zložljiv in prenosljiv senčnik, opremljen s fleksibilnimi sončnimi paneli, ki omogočajo polnjenje elektronskih naprav prek USB-C vmesnika. Senčnik je zasnovan za zaščito pred dežjem in soncem, saj ima oceno IP67. Sončni paneli uporabljajo perovskitne sončne celice, ki zagotavljajo do 30 % boljšo zmogljivost v primerjavi s tradicionalnimi silicijevimi celicami, z močjo do 80 W.

Anker, ki je svojo linijo izdelkov Solix predstavil leta 2023, se z dotično inovacijo širi na področje prenosljivih energetskih rešitev. Solarni senčnik bo na voljo spomladi ali poleti 2025, cena pa še ni razkrita.