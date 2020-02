Sejem mobilnih tehnologij MWC odpovedan

Kar so poznavalci s strahom napovedovali zadnjih nekaj dni, se je zgodilo – organizatorji so v Barceloni odpovedali letošnjo izvedbo sejma MWC.

Po odpovedih, ki so se zaradi korona virusa kar vrstile, je prišlo neizbežno, organizatorji so sporočili, da je postalo nemogoče organizirati letošnji sejem. Kljub temu, da so prevideli stroge varnostne/zdravstvene ukrepe, so bile odpovedi podjetij, kot so LG, Sony, Amazon, nVidia in Ericsson preveč, še dodatno pa je/bi izvedbo zapletla prepoved vstopa tistim obiskovalcem, ki so bili v zadnjih 14 dneh na Kitajskem. To so seveda vsi morebitni kitajski razstavljalci.

Poznavalci se bojijo, da bi to lahko bil konec sejma MWC, saj bodo podjetja (morda) ugotovila, da se da živeti tudi brez rednega razstavljanja na tehnoloških sejmih, kar so v drugih industrijah ugotovili že pred časom.