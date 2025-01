Objavljeno: 28.1.2025 05:00

Še en poškodovan kabel pod Baltikom

V Baltskem morju se je pretrgal še en telekomunikacijski kabel, ki povezuje Švedsko in Latvijo. Latvijske oblasti so ugotovile, da ne gre za običajen pojav, temveč je bil verjetno prekinjen nasilno. Na Švedskem so pridržali ladjo Vezhen, ki je registrirana na Malti in je osumljena poškodovanja kabla.

Ali je šlo za naklepno dejanje, še ni znano. Bolgarsko podjetje Navigation Maritime Bulgare, pod okrilje katerega sodi ladja Vezhen, je sporočilo, da je ladja zaradi slabih vremenskih razmer vrgla sidro. Kabel se je pretrgal v mednarodnih vodah, a v švedskem izključnem gospodarskem območju blizu otoka Gotland. Kabel je bil tam na globini okrog 50 metrov.

Švedi in Latvijci so skeptični, ker je bilo v minulih mesecih pod Baltikom več incidentov, v katerih so tuje ladje namerno poškodovale kable. Na območje je svoje ladje, letala in letalnike poslal tudi NATO, ki želi zavarovati ključno infrastrukturo.

Medtem švedske in latvijske oblasti izvajajo preiskavo, s katero želijo razjasniti potek incidenta in najti krivce. Nad območjem je namreč gost ladijski promet, nad kabli pa je plulo mnogo ladij.