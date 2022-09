SAP načrtuje podražitev vzdrževanja

Zaradi negotovih gospodarskih razmer, visokih stroškov energentov in posledično inflacije, se dražijo vse stvari, vključno s storitvami informacijske tehnologije. Za podražitev stroškov podpore in vzdrževanja so se odločili tudi pri nemški družbi SAP, ki za razloge navaja podražitev stroškov energije, dražjo delovno silo ter višanje stroškov podpornih storitev tretjih ponudnikov, tu gre najverjetneje za višje stroške gostovanja v oblaku.

Trenutni predlog predvideva podražitev storitev v višini največ 3,3%, velja pa za nove pogodbe in za pogodbe s prvo obletnico obnove pogodbenega razmerja. Če bo predlog potrjen, se bodo storitve podražile s 1. Januarjem 2023. S tem se bodo podražili podporni paketi SAP Standard Support, SAP Enterprise Support in SAP Product Support for Large Enterprises. SAP si sicer pridržuje pravico različnih stopenj podražitve v posameznih državah, saj kot osnovo jemljejo lokalni indeks podražitve potrošniški cen.

Nemški proizvajalec seveda ni edini v industriji, ki se je odločil za zvišanje cen storitev. V zadnjih mesecih so višje cene napovedali pri družbah Microsoft, HPE in Cisco, julija letos pa tudi Oracle, ki je eden glavnih tekmecev družbe SAP. V isti sapi SAP trdi, da gre za prvo zvišanje cen podpore po več kot desetletju in da bodo stranke, ki jih bo doletela podražitev, posebej obvestili.