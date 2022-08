Saop in Vasco odslej v isti poslovni skupini

Češko podjetje Solitea, ki je leta 2016 prevzelo novogoriško družbo Saop, je odslej tudi lastnik družbe Vasco iz Šenčurja. Na ta način se združujeta dva izmed največjih ponudnikov poslovno-informacijskih sistemov za mala in srednja podjetja v Sloveniji.

Saop in Vasco sta bila doslej na slovenskem trgu pretežno tekmeca, čeprav se je vsako podjetje specializiralo na določene vrste kupcev ter imelo nekoliko drugačno regijsko prisotnost. Družba Vasco bo odslej postala del skupine Saop, ki je v se je po prevzemu s strani družbe Solitea že v preteklih letih nenehno širila s prevzemi manjših podjetij in okrepila svojo prisotnost tudi izven Slovenije, predvsem na Hrvaškem in v Srbiji.

Po načrtih družbe Saop prevzem ne bo vplival na stranke družbe Vasco ali zaposlene, ki bodo še naprej delovali pod sedanjim vodstvom. Prva tako bodo še naprej razvijali obe obstoječi platformi poslovno informacijskih sistemov. Načrtujejo pa tudi prve nove skupne projekte, med katerimi je nova generacija maloprodajnega (POS) sistema za enostavno upravljanje blagajn in usmeritev poslovnih rešitev kot storitev v pametnem oblaku.

Lastniki iz družbe Solitea podrobnosti posla ne razkrivajo, po ocenah finančnih strokovnjakov pa bi se kupnina utegnila gibati v območju 30 milijonov evrov. Vasco je sicer lani ustvaril prihodke v višini 5,4 milijona evrov in ob tem ustvaril ustvarili 2,4 milijona evrov čistega dobička.Podjetje ima sicer 30 zaposlenih in okoli 4.200 strank.

Češka družba Solitea se s tem nakupom še bolj utrjuje kot eden vodilnih ponudnikov poslovno-informacijskih rešitev, pretežno na območju srednji in južne Evrope. Družba skupaj s hčerinskimi družbami zaposluje okoli 1.400 ljudi in ima več kot 260.000 strank v 35 državah po celem svetu. Lani so s poslovanjem ustvarili prihodke v višini 130 milijonov evrov.