Samsungovo neželeno sporočilo

Objavljeno: 20.2.2020 14:16

Samsung je nekaterim uporabnikom naprav Galaxy po nesreči poslal sporočilo preko sistema za iskanje izgubljene naprave.

Sporočilo je vsebovalo le številko »1«, dobilo pa ga naj bi majhno število naključnih uporabnikov po celem svetu. Pri Samsungu pravijo, da je šlo za interno preizkušanje sistema in da lahko uporabniki to sporočilo ignorirajo. Sporočilo pride preko sistema »Find my mobile«, namenjenega iskanju izgubljenega telefona, pravijo, da bodo pregledali vzrok in se potrudili, da odpravijo morebitne napake v sistemu.