Samsung z rekordnim zaslužkom

Pri Samsungu se bodo v kratkem lahko pohvalili z odličnim poslovnim rezultatom v tretjem četrtletju.

Pred uradno objavo poslovnih rezultatov, ki jo pričakujemo konec meseca, so podali okvirne rezultate. Prihodki naj bi bili nekje med 60 in 62 milijard dolarjev, zaslužek pa malo čez 13 milijard dolarjev. Odlično se naj bi prodajali telefoni serij Galaxy A in M, dobro gre tudi na področju procesorjev. Kot že dlje časa pišemo so na tem področju pomanjkanja, kar pomeni, da ima tudi Samsung naročil, kolikor jih lahko pač sprejme, hkrati se dvigujejo tudi cene.