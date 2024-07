Samsung uradno predstavil pametni prstan

Samsung je končno uradno predstavil Galaxy Ring, najnovejši nosljivi pripomoček, ki je zasnovan za spremljanje zdravja in telesne pripravljenosti.

Samsung je na dogodku Galaxy Unpacked uradno predstavil pametni prstan Galaxy Ring, ki krepi njihov ekosistem naprav za sledenje zdravju in želi zavzeti trg, ki ga zasedajo številni manjši igralci, predvsem Oura Ring.

Prstan ima pospeškomer, PPG / senzor srčnega utripa in tipalo za zaznavanje temperature kože. Zbrane podatke naprava pošilja v aplikacijo Samsung Health in z njimi izdela sliko uporabnikovega telesa. V aplikaciji lahko posameznik nato preveri kakovost svojega spanca, srčni in dihalni utrip ter menstrualni cikel. Prstan bo s pomočjo aplikacije in povezanega telefona spremljal, kako dobro se uporabnik vsakodnevno počuti in mu ponudil predloge za izboljšave. Prstan bo tudi opozarjal na prehitro ali prepočasno bitje srca in dajal nasvete v izogib morebitnim težavam. Samodejno bo zaznal vadbo in uporabnika opozoril, če se ni dovolj gibal. Poleg tega se prstan lahko uporablja kot daljinski sprožilec za povezani pametni telefon Galaxy.

Galaxy Ring je narejen iz titana in je odporen proti prahu in vodi do globine stotih metrov. Teža bo odvisna od velikosti, a bo znašala največ 3 grame. Do konca napolnjena baterija bo zdržala 7 dni. Prstan bo za 400 ameriških dolarjev od 24. julija naprej na voljo v črni, srebrni ali zlati barvi.