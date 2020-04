Samsung razvija tipalo s 600 milijoni pik

Že pred letom dni je Samsung predstavil prvo tipalo za kamere na pametnih telefonih, ki lahko zajame 108 milijonov pik. Samsung ISOCELL Bright HMX (ima ga na primer Xiaomi Mi Note 10) je bilo prvo tipalo, ki je preseglo magično mejo 100 milijonov pik. Do naslednje dekade pa očitno ni več daleč, saj Samsung pripravlja tipalo s 600 milijoni pik.

Vodja oddelka za razvoj tipal Yongin Park pravi, da želijo s tem preseči ločljivost človeškega očesa, ki naj bi znašala 500 milijonov pik. To je tehnično morda res, a je velikanska poenostavitev. O ločljivosti človeškega očesa ni možno govoriti na enak način kot o fotoaparatih, ker človeško oko ni enako občutljivo v vseh smereh. Če to upoštevamo, ločljivost človeškega očesa ni niti 4K – res pa ni enakomerno razporejena.

A vseeno, v marketingu so številke pomembne, inženirji pa tudi stremijo k razvoju. Pri razvoju tipal za pametne telefone so ves čas med dvema nasprotujočima zahtevama: posamezni senzorji morajo biti dovolj majhni, da gredo na majhne naprave, hkrati pa morajo biti dovolj veliki, da zajamejo dovolj svetlobe. Samsung je lani zmogel 0,7-mikronske pike, kar je trenutno najmanj, a še vedno preveč. Ko jim bo uspelo to še nekoliko zmanjšati, si lahko obetamo 600 milijonov pik, so obljubili. Drugo vprašanje pa je, ali bomo to sploh kdaj potrebovali.