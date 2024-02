Samsung razkril več informacij o svojem prstanu

Samsung je na sejmu MWC 2024 razkril več informacij on prstanu Galaxy Ring, ki bo spremljal uporabnikovo zdravje in skrbel za dobro počutje.

Prstan bo na voljo v treh barvah, platinasto srebrni, zlati in keramično črni. Velikosti od 5 do 13 bodo označene od S do XL znotraj pasu. Velikost baterije od 14,5 mAh do 21,5 mAh bo odvisna od velikosti naprave. Galaxy Ring bo spremljal spanje ter na podlagi srčnega utripa, gibanja in dihanja uporabnikom nudil raznovrstne nasvete. Naprava bo vključevala tudi novo orodje imenovano My Vitality Score, ki meri budnost. Prstan bo del ekosistema Samsung Health in bo združljiv z Galaxy Watch, kar pomeni, da bomo lahko uporabljali obe napravi hkrati za sledenje zdravju in pridobivanje kakovostnejših podatkov kot rezultat. Galaxy Ring bo sprva združljiv samo s telefoni Samsung Galaxy, vendar načrtujejo, da bo kasneje deloval tudi z drugimi napravami Android.