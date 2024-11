Samsung opozarja uporabnike na nujno posodobitev

Uporabniki telefonov Samsung Galaxy imajo do 28. novembra čas, da posodobijo svoje naprave z najnovejšo varnostno posodobitvijo.

Posodobitev je ključna za zaščito pred resnimi ranljivostmi, ki so trenutno tarča aktivnih napadov, opozarja ameriška agencija za kibernetsko varnost (CISA). Če posodobitev ni na voljo, uporabniki ne bi smeli več uporabljati naprave, dokler ni zagotovljena ustrezna zaščita. CISA je še posebej izpostavila ranljivost Android Frameworka, ki omogoča nepooblaščen dostop do občutljivih podatkov. Samsung je že začel pospešeno uvajati novembrsko posodobitev, ki vključuje popravke za modele Galaxy S24, S23, ter zložljive modele Fold in Flip.

Organizacije, ki dovoljujejo uporabo zasebnih naprav za delo (BYOD), so posebej izpostavljene. Raziskave kažejo, da 70 % organizacij teh naprav ne zavaruje ustrezno, kar povečuje tveganje za kibernetske napade. Uporabnikom svetujemo, da redno preverjajo razpoložljivost posodobitev in jih nemudoma namestijo.

Za več informacij in preverjanje statusa posodobitev obiščite Samsungovo uradno stran.