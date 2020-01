Samsung Neon je poizkus stvaritve »umetnega človeka«

Samsung je že več dni pred začetkom sejma CES javnost dražil z napovedniki skrivnostnega projekta »Neon«, s katerim naj bi skušali zelo realistično upodobiti »umetnega človeka«. Precej časa ni bilo znano, na kaj se točno nanaša pojem »umetni človek«, dan pred začetkom pa postaja jasno, da gre za digitalnega avatarja, ki pa je bistveno bolj podoben gibanju in obnašanju resničnega človeka, kot vsi dosedanji poizkusi.

Pranav Mistry, ki pri Samsungu vodi projekt, je na Twitterju postopoma razkril podrobnosti, vključno s fotografijami nadvse realistične podobe dekleta, ki govori oziroma s katero se lahko pogovarjamo. Ostanek skrivnosti so razkrili neutrudljivi raziskovalci (kar je nato zbral blogger Good Content), ki so v objavah Samsunga našli povezave na skrite video posnetke govora in gibanja štirih ljudi, ki pa so v bistvu zelo, zelo realistične računalniške animacije povezane z jedrom, ki temelji na algoritmih umetne inteligence.

Oprijemljivi del projekta Neon je menda programska oprema, ki temelji na jedru z imenom Core R3, s katero lahko ustvarijo animacijo »umetnega človeka«, kot je doslej še nismo videli. Obstoj programskega projekta potrjuje tudi nedavna registracija patenta za jedro Core R3, kjer Samsung navaja, da je programska oprema namenjena filmski industriji, TV produkciji in interaktivnim aplikacijam, kot so igre. Zelo verjetno je, da bomo rezultate projekta Neon srečali tudi v digitalnih pomočnikih, pametnih telefonih in še kje.

Q6f6EXX-79w