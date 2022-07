Objavljeno: 1.7.2022

Samsung nadaljuje z razvojem foto tipal z 200 megapikami

Samsung že nekaj let izdeluje fotografsko tipalo z ločljivostjo kar 108 megapik, ki je (med drugim) vgrajeno tudi v telefone Galaxy S21 Ultra in S22 Ultra. Tipalo ISOCELL HM3 pa ni najbolj zmogljivo iz Samsungovih laboratorijev, saj obstajajo tudi že izvedbe z 200 megapikami.

Že nekaj časa je tako na voljo 200 MP tipalo ISOCELL HP1, ki ga še vedno ni posvojil noben telefon (niti letošnji S22 Ultra), Samsung pa je že izdelal naslednika – ISOCELL HP3. Možno je, da ga bo imel vgrajenega naslednji Galaxy S – model S23 Ultra, ki bo verjetno predstavljen leta 2023.

Tipalo ISOCELL HP3 je manjše od prejšnjih različic, saj so posamezne pike velike le 0,56 mikrona (HP1 je premogel take z velikostjo 0,64 mikrona). Po Samsungovi razlagi naj bi to bilo bolje, saj bo tipalo lažje vgraditi v telefone, ker bo zasedalo manj prostora. To je sicer nasprotno dolgoletni logiki iz sveta fotografije, ki pravi, da zelo gosto »natlačene« pike pri zajemu fotografije zajamejo tudi mnogo šuma (motenj). Samsung meni, da se temu da izogniti z uporabo programskih algoritmov in sestavljanju skupine pik. HP3 naj bi denimo telefonu posredoval pike, ki so sestavljene iz skupin 16 fizičnih pik tipala. Podobno po 9 pik sestavlja tudi obstoječe 108 MP tipalo v telefonu Galaxy S22 Ultra, končni rezultat pa so 12,5 megapikne fotografije. Le v izredno dobrih svetlobnih razmerah telefon uporabniku ponudi izdelave »polne«, 108 megapikne fotografije.

Mimogrede, spomniti gre, da najboljši fotoaparati (ne telefoni!) danes izdelujejo fotografije ločljivosti med 25 in 60 megapikami. In se hvalijo s tem, da imajo kar največje tipalo in najmanjše…