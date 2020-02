Samsung lani prodal čez 400.000 preklopnih telefonov

Objavljeno: 5.2.2020 11:00

Samsung je lani jeseni predstavil pregibni pametni telefon, imenovan Galaxy Fold, ta pa je našel kar veliko kupcev.

Preizkus telefona si lahko preberete v januarski številki Monitorja, gre za izredno zanimivo napravo, katere daleč največja hiba je visoka cena. Pri nas namreč velja 2.000 evrov, kar je sicer veliko, sploh če upoštevamo, da gre za prvo generacijo te naprave. Sedaj pa je predsednik podjetja povedal, da so prodali med 400.000 in 500.000 teh telefonov. Številke sicer niso ravno visoke (do tega poletja so prodali čez 5 milijonov modelov Galaxy S10, recimo), a moramo priznati, da so nas vseeno presenetile. Po našem mnenju gre za dobro popotnico tehnologiji pregibnih zaslonov, sploh ker pričakujemo padec cen. Naslednji Samsungov preklopni telefon naj bi bil napovedan na njihovem dogodku že čez dober teden dni.