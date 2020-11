Samsung Galaxy S21 naj bi bil predstavljen že januarja

Spletni poznavalci, ki navadno take podatke pravilno »uganejo«, poročajo, da naj bi bil novi Samsungov vrhunski telefon Galaxy S21 tokrat na volji nekaj mesecev prej, kot smo vajeni.

Samsung svoje nove modele serije S navadno predstavi v marcu, beležnice (Note) pa konec avgusta, letos naj bi bilo drugače. Galaxy S21 naj bi bil predstavljen že 14. januarja, ko se bodo začela tudi prednaročila, kupci pa naj bi ga dejansko dobili 29. januarja 2021. Razlog bi morebiti lahko bil nekoliko kasnejša predstavitev Applovih iPhonov in možnost »krasti pozornost« morebitnih kupcev le teh. Seveda so to le špekulacije.

Govorice sicer glede S21 ne omenjajo ničesar revolucionarnega, še kamera naj bi bila le malce nadgrajena različica tega, kar zmorejo letošnji modeli S20 in Note20. Še vedno pa smo lahko prepričani, da bomo v Evropi dobili različico s Samsungovim procesorjem Exynos, ki je že tradicionalno počasnejši in energetsko potratnejši od Qualcommovih Snapdragonov, ki jih imajo vgrajeni ameriški modeli.