Samsung – čas je za »resne« Chromebooke!

Samsung je na sejmu CES, ki se odvija v Las Vegasu, predstavil vrhunski tanek prenosnik, ki – ga poganja Googlov operacijski sistem ChromeOS.

Chromebooki so priljubljeni predvsem v ameriškem šolstvu, največkrat zato, ker so cenovno ugodni, preprosti za upravljanje in prek Googlovega ekosistema enostavno nadzorljivi/upravljivi. Kljub temu se jih nekateri proizvajalci trudijo dvigniti stopnico višje in uporabnikom priljubiti tudi strojno vrhunske modele. Spomnimo se na Googlov Chromebook Pixel, ki pa se v resnici ni najbolje prodajal.

Googlu se je pridružil Samsung – njegov Galaxy Chromebook je v vseh pogledih strojno vrhunski. Poganja ga Intelov procesor Core i5 zadnje, desete generacije, ima lahko do 16 GB pomnilnika, je izredno tanek (manj kot centimeter), 13,3-palčni zaslon pa je tipa AMOLED, kar med prenosniki ni ravno pogosto.

Samsung (tudi z imenom) meri na uporabnike svojih telefonov Galaxy, saj bo prenosnik s temi telefoni prek namenske aplikacije Android (ChromeOS omogoča izvajanje aplikacij za Android) odlično povezan.

Prenosnik bo stal (za Chromebook) eminentnih tisoč dolarjev.