Samsujngovi prepogljivi telefoni so se prodajali slabše od pričakovanj

Samsung za leto 2025 načrtuje zmanjšanje proizvodnje prepogljivih telefonov.

Po podatkih korejskega vira EtNews sta Samsungova telefona Galaxy Z Flip 6 in Fold 6, ki sta izšla poleti 2024, dosegla slabše prodajne rezultate kot njuni predhodniki. Podjetje namerava proizvesti približno 3 milijone naprav Flip 7 in 2 milijona naprav Fold 7, kar je skupaj 3 milijone manj kot leta 2024. Medtem ko so prejšnji modeli prepogljivih telefonov Galaxy Z Flip 5 in Fold 5 dosegli rekordne prodajne številke, so bile naročene količine za modele Flip 6 in Fold 6 v Južni Koreji nižje za 10 odstotkov. Samsungov vodja mobilnega oddelka TM Roh je leta 2024 sicer ciljal na povečanje prodaje prepogljivih naprav za 10 %, a Korejci ambicij ne bodo dosegli.

Samsung naj bi sredstva preusmeril v serijo Galaxy S25, ki naj bi dosegla 37,4 milijona proizvedenih enot, kar je 7 % več kot pri seriji S24. Napovedana je tudi nova različica S25 Slim, ki naj bi dosegla 3 milijone prodanih enot. Serija Galaxy S25 bo po napovedih uradno predstavljena 22. januarja 2025 na dogodku Unpacked in bo predstavljala Samsungovo vrnitev h klasičnim modelom telefonov.