Salesforce se pogaja za nakup družbe Slack

Sodeč po pisanju časopisa Wall Street Journal v zadnjih tednih s strani korporacije Salesforce potekajo intenzivna pogajanja za prevzem družbe Slack. Če bo dogovor dosežen, se obeta nova velika združitev na področju poslovnih storitev v oblaku. Salesforce bi z nakupom družbe Slack pridobil izvrstno orodje za skupinsko sodelovanje, ki se dobro poda ob bok dosedanjim orodjem za upravljanje odnosov s strankami in drugim storitvam s področja upravljanja človeških virov.

Poslovni analitiki navajajo, da je vrednost prevzema družbe Slack moč oceniti v bližini 20 milijard dolarjev, kar pomeni, da gre za enega največjih prevzemov v zadnjem času. Podjetje Slack je sicer v zadnjem poslovnem obdobju napovedalo izgubo, kljub dejstvu, da so v istem obdobju uspeli povečati prodajo za 49% in zmanjšati stroške za 46%. Saleforce je po drugi strani eden izmed najbolj uspešnih ponudnikov storitev v oblaku z letnim prometom v višini okoli 17 milijard dolarjev.

Slack se sicer rad pohvali, da imajo čez 130.000 kupcev plačljivih storitev, vendar morajo ob tem upravljati sistem, na katerem gostijo še bistveno večje število uporabnikov z brezplačnimi računi. Slack vseh podatkov sicer ne navaja, znano pa je, da sistem dnevno uporablja čez 12 milijonov uporabnikov.

Salesforce je zadnji izmed celega niza snubcev, ki so se potegovali za prevzem družbe Slack. V preteklih letih so interes izkazali pri Googlu in Amazonu, menda pa je bil doslej najbližje prevzemu Microsoft, ki je za Slack leta 2016 ponudil okoli 8 milijard dolarjev. Pogajanja so propadla, ker je bil proti kar sam Bill Gates. Microsoft je od tedaj ubral svojo pot razvoja, ki jo danes poznamo v obliki priljubljene storitve Microsoft Teams.