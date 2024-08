S telefoni bomo lahko iskali skrite kamere

Xiaomi pripravlja novo različico operacijskega sistema Hyper OS 2.0, ki naj bi vključevala funkcijo za zaznavanje skritih kamer.

Funkcionalnost za iskanje sumljivih naprav v bližini uporablja signale WLAN. S to tehnologijo lahko pametni telefon zazna skrite kamere, če so povezane z lokalnim Wi-Fi omrežjem. Funkcija bi bila posebej uporabna za pogoste potnike, ki se vse bolj zavedajo nevarnosti, da bi jih lahko skrivaj snemali v hotelih, namestitvah Airbnb ali celo v javnih prostorih, kot so garderobe in kopalnice.

Za odkrivanje skritih kamer naj bi Xiaomi uporabil podobne metode, kot jih uporablja odprtokodno orodje Ingram, ki je zasnovano za odkrivanje ranljivosti spletnih kamer. Ingram uporablja analizo signalne jakosti, identifikacijo MAC naslovov, analizo omrežnega prometa in druge metode za prepoznavanje potencialno nevarnih naprav. Z uvedbo te funkcije v Hyper OS 2.0 bi Xiaomi lahko postal pionir na področju zaščite zasebnosti, saj bi bil prvi, ki bi tako funkcijo vključil v pametni telefon.