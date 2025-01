Objavljeno: 24.1.2025 07:00

Ruska vojaška ladja nad podmorskimi kabli v britanskih vodah

Britanska mornarica spremlja rusko ladjo Jantar, ki se giblje v britanski ekonomski coni blizu podmorskih kablov, sporočajo z Otoka. Ruska vojska zanika, da bi šlo za vojaško ladjo ali da bi bila blizu podmorskih kablov.

Rusija ostro zanika, da bi kadarkoli ciljali telekomunikacijsko infrastrukturo, ki globoko pod gladino svetovnih oceanov povezuje vse celine. Poudarjajo, da je Jantar raziskovalno plovilo, ki ga upravlja ministrstvo za obrambo.

Britanski obrambni minister medtem trdi, da gre vohunsko ladjo, ki zbira obveščevalne podatke in kartira ključno podmorsko infrastrukturo. Rusijo so pred meseci obtožili tudi za poškodbe kablov pod Baltikom, saj je odgovorna ladja izplula iz Rusije.

Britanci so zato zadolžili dve ladji, da spremljata gibanje Jantarja. Zagrozili so tudi z odločnim odzivom, če bi kršila britansko ozemeljsko celovitost. Blizu Jantarja se je na površje dvignila tudi britanska podmornica, kar je neobičajno in šteje kot opozorilni znak.

Ruska ladje se blizu Otoka smuka že od novembra.