Ruska policija priprla avtorja NGINX, najbolj uporabljanega spletnega strežnika na svetu

Ruska policija je vstopila v moskovsko podružnico podjetja NGINX Inc., ki stoji za od začetka leta 2019 najbolj priljubljenim spletnim strežnikom NGINX. Zasegli so opremo in priprli nekaj zaposlenih, med njimi tudi soustanovitelja in trenutnega tehničnega šefa podjetja Igorja Sysoeva.

Zgodba se je začela četrtega decembra, ko je Rambler Group, rusko podjetje, ki stoji za ruskim spletnim iskalnikom Rambler.ru, proti podjetju NGINX sprožilo spor glede avtorskih pravic. Podjetje namreč trdi, da je Igor Sysoev prvotno različico strežnika NGINX razvil, ko je bil v službi pri Ramblerju in na službenih računalnikih. Zatorej naj bi bil NGINX, ki je že od leta 2004 odprtokodni projekt, njihova last. Sysoev nasprotno trdi, da je NGINX razvil v svojem prostem času, doma, in da Rabler kar nekaj časa ni vedel, da NGINX sploh obstaja.

Podjetje NGINX, ki bdi nad sicer odprtokodnim projektom in tudi prispeva največ programske kode zanj, je bilo letos prodano podjetju F5 networks, za 670 milijonov dolarjev. Verjetno se je Rumbler ravno zaradi te vsote po petnajstih letih spomnil, da so pravi lastniki v resnici oni.