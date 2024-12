Objavljeno: 10.12.2024 05:00

Rudarji bitcoina kupili celo elektrarno s 114 MW moči

Podjetje MARA, ki velja za enega največjih rudarjev bitcoinov, je za svoje potrebe preprost kupilo eno vetrno elektrarno v Teksasu. Odkupili so 114-MW vetrno elektrarno, ki jo bodo odklopili od omrežja in odslej uporabljali za lastne potrebe.

S tem želijo znižati stroške rudarjenja bitcoinov in hkrati izkoristiti prednosti vertikalne integracije, je dejal izvršni direktor podjetja. Omenjena elektrarna ni del teksaškega omrežja, temveč se povezuje v nacionalno omrežje in zagotavlja električno energijo za nekaj bližnjih zveznih držav (Oklahoma, Kansas, Nebraska, obe Dakoti).

Medtem ko je bilo še pred leti rudarjenje bitcoin izjemno donosen ponesel, podjetja pa so si lahko privoščila plačevati zakupe celih elektrarn, se je dandanes to spremenilo. Umetna inteligenca je prevzela žezlo najbolj potratne industrije, hkrati pa si ponudniki lahko privoščijo plačevati višjo ceno za električno energijo.

Zato je v Teksasu, kjer je trg zelo dereguliran, koristna taktika zakupiti in čim več energije (in jo potem tudi porabiti). Že oktobra je MARA v Teksasu in Severni Dakoti postavila operacije v obsegu 25 MW, za kar je energijo kupila od lokalnih črpališč nafte, ki bi odvečni zemeljskih plin tako ali tako zažgali.