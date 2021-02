Roparji v Milanu tarče izbirali prek Instagrama

V Milanu so aretirali četverico roparjev, ki je vlome načrtovala z uporabo Instagrama. Na družbenem omrežju so iz fotografij, ki so jih objavljali bogati vplivneži, ugotovili, kje stanujejo, kdaj so doma, kakšen je dostop in ali imajo varnostne sisteme, pa kakšna okna imajo itd. Ko jih ni bilo doma, so vlomili in ukradli za več sto tisoč evrov predmetov.

Serija vlomov se je začela lanskega junija, ko so vlomili v bivališče italijanske voditeljice Dilette Leotta in ji odtujili za 150.000 evrov zlatnine, torbic in ur. Četverica moških, ki so stari med 17 in 44, se je izbrano opravila, da v bogatih soseskah niso izstopali, nato pa so vlomili v hiše in stanovanja, za katerega so iz objav na Instagramu sklepali, da so prazne.

Mediji so vlomilce že poimenovali akrobatski tatovi, saj je iz posnetkov varnostnih kamer razvidno, da so zelo gibčni. Da so pri načrtovanju vlomov resnično uporabljali tudi Instagram, dokazujejo pogovori, ki jih je prestregla policija. Policija je poudarila, da so žrtve objavljaje fotografije z dragimi urami, torbicami in čevlji, na katerih je bilo v nekaterih primerih moč videti, kje jih hranijo. To je kriminalcem olajšalo delo. Tožilstvo dodaja, da je to prvi primer, kjer je bila uporaba Instagrama tako ključna. Zato vsem odsvetujejo objavljanje tovrstnih fotografij, kjer bi pozirali z dragocenostmi.

NYT