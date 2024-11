Robotski pes pazi na Trumpa

Na Donalda Trumpa v Mar-a-Lagu, njegovi poletni rezidenci v Palm Beachu na Floridi, pazi tudi robotski pes ameriške obveščevalne službe.

Po zmagi Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah je obveščevalna služba okrepila njegovo varovanje, ki zdaj med drugim vključuje tudi uporabo robotskega psa za patruljiranje in varnostno nadzorovanje Trumpovega posestva Mar-a-Lago. Robotski pes, ki je bil vključen v varnostno ekipo ameriške obveščevalne službe, je zasnovan za podporo njihovih operacij in je opremljen z napredno tehnologijo, kot so kamere in več senzorskih sistemov. Obveščevalna služba uporablja robotske pse za povečanje nadzora in varnostno podporo, kar omogoča, da je nadzor nad okolico še bolj natančen in učinkovit.

Anthony Guglielmi, glavni predstavnik za komunikacijo pri ameriški obveščevalni službi, je za medije izjavil, da je glavna naloga robotskih psov povečati varnost predsednika. Dejal je tudi, da je zaradi poskusov atentata na Trumpa v zadnjem letu zaščita še posebej pomembna. Trump je preživel dva poskusa atentata, prvega na političnem shodu v Butlerju, Pensilvanija, 13. julija, in drugega na igrišču za golf v West Palm Beachu na Floridi 15. septembra. Poudaril je, da obveščevalna služba ne bo razkrila vseh podrobnosti zmogljivosti robotskih psov, saj gre za varnostno občutljive informacije.

Robotski pes, ki je prepoznaven po rdeče-beli in črni barvi, ima kamero in napis NE DOTIKAJ SE, ki jasno nakaže, da gre za del varnostnega sistema in ne interaktivno napravo. Ameriška obveščevalna služba ni odgovorila na vprašanja o tem, kdaj točno so robotski psi postali del Trumpovega varnostnega spremstva in koliko časa bodo delovali v tej vlogi.

