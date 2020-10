Roboti za pomoč na poljih in nasadih

Družba Alphabet, ki ima v lasti tudi družbo Google, je razkrilo nov projekt specializiranih robotov, ki bodo v prihodnosti lahko pomagali pri poljedelstvu in sadjarstvu. V okviru Projekta Mineral nastajajo samohodni roboti, ki lahko na poljih s posevki pregledajo vsako rastlino posebej, liste in plodove, ter pripomorejo k doseganju boljših izkoristkov poljedelskih površin.

Strokovnjaki že nekaj časa opozarjajo, da je poljedelstvo področje, na katerem računalniška tehnologija še ni pustil pomembnejšega pečata, toda možnosti uporabe tehnologije za pridelavo več in boljše hrane so nadvse obetavne. Ob številnih manjših projektih je v ta izziv s polno paro zagrizel tudi Alphabet, kar bi lahko v prihodnosti močno pospešilo razvoj na tem področju.

Zamisel projekta Minreal sloni na periodičnem slikanju pridelkov na poljih in nasadih. Google je v ta namen izdelal prototipe samovozečih robotov, ki se avtonomno premikajo po vrstah in gredah na poljih. Pri tem posnamejo vsak list in plod, te podatke pa s pomočjo algoritmov umetne inteligence kasneje uporabijo za predlaganje ukrepov za izboljšavo predelave.

Avtorji projekta trdijo, da bodo roboti Mineral lahko povedali, ali posamezna rastlina potrebuje vodo, hranila, škropljenje zaradi pristnosti parazitov in bolezni, obenem pa bodo znali poročati, kdaj so plodovi na rastlinah zreli in primerni za žetev oziroma pobiranje. Robot lahko to naredi za vsako sadiko posebej na način, ki je daleč preveč zamuden za ljudi.

Čeprav se zdi, da je tovrstna tehnologija pretirana pri gojenju rastlin, je na velikih poljedelskih površinah resnica prav nasprotna. Kmetijski strokovnjaki znajo hitro povedati, da že nekaj odstotkov večji izkoristek pri pridelavi lahko pomeni velikansko razliko, tako pri dobičku, kot količini pa tudi kakovosti pridelane hrane.

Roboti Minreal za zdaj opravljajo le pasivno vlogo opazovalcev in svetujejo. Pilotski projekti trenutno potekaj na jagodnih nasadih v Kaliforniji in sojinih nasadih v državi Illinois. Avtorji pa že imajo vizijo, da bi roboti lahko v naslednjih generacijah delali še bistveno zahtevnejša in pomembnejša opravila, od samodejnega doziranja vode, hranil, odstranjevanja plevela, škropljenja, pa tudi samega sajenja in pobiranja pridelkov, ko so ti primerni za to.