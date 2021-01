Roboti plešejo

Boston Dynamics, ki je bil nedavno prevzet s strani korejske družbe Hyundai, je objavil nov video posnetek, ki priča o hitremu razvoju robotov. V prednovoletnem posnetku so svoje robote Atlas, Spot in Handle poslali na ples.

V ritmu pesmi Do You Love Me so avtorji jasno prikazali, da že skoraj povsem obvladujejo mehkobo človeškega gibanja, vključno s plesnimi koraki, skoki in drugimi človeku podobnimi potezami. Roboti to vseskozi opravljajo s popolno koordinacijo, brez izgube ravnotežja ali ritma.

S tem so pri Boston Dynamicsu najbrž hoteli dati robotom bolj človeško podobo, čeprav so ti na videz še vedno povsem mehanski, funkcionalni in nekoliko strašljivi izdelki. Video posnetek prihaja v časih, ko je nov lastnik Hyundai napovedal, da se bodo v prihodnje še bolj osredotočili na izdelavo človeku podobnim robotov, predvsem za področje oskrbe in medicine.

fn3KWM1kuAw