Robot pomaga pri pregledih za koronavirus

Bolnišnica v Bostonu je za prvi pregled pacientov preizkusno začela uporabljati robota podjetja Boston Dynamics.

Robot z imenom Spot je sicer evolucija štiri-nožnih robotov tega podjetja, pred časom so njegove zmogljivosti prikazali v prikupnem video posnetku plesa. Robot ima nameščeno tablico z iPadom in se sprehodi do pacientov, da se lahko zdravniki z njimi pogovorijo na daljavo, hkrati ima možnost prenašati manjše stvari. Proizvajalec ima načrte za vgradnjo dodatnih kamer, denimo kamere, s katerimi bi lahko izmerili telesno temperaturo in hitrost dihanja pacientov.

Odprli pa so tudi načrte, s katerimi lahko obstoječi uporabniki njihovih robotov sami izdelajo določena nosila in vmesnike za dodatne naloge, denimo dezinfekcijo in prenos zdravil.

kHBcVlqpvZ8