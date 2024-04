Robot Atlas gre v pokoj

Robot Atlas, ki ga je razvilo podjetje Boston Dynamics in je od leta 2013 do leta 2024 osvajal različne veščine ter sposobnosti, se po enajstih letih umika izpod soja žarometov.

Atlas je bil sprva predstavljen v različnih videoposnetkih, kjer je prikazoval svoje spretnosti z orodjem in materialom na simuliranih gradbiščih. V zadnjem času so ga uporabljali predvsem za raziskave in razvoj nadzornih sistemov in sistemov za zaznavanje, s čimer so inženirji podjetja izpopolnjevali tehnologije za prihodnje generacije robotov. Njegove zadnje sposobnosti tako vključujejo izvajanje kompleksnih gimnastičnih rutin, ki združujejo različne gibe, kot so premeti, stoje na rokah, skoki ter tekanje in samostojno premagovanje neravnega terena. Atlas je bil prikazan tudi pri vsakodnevnih opravilih, sesanju in pobiranju smeti, a je za te dejavnosti potreboval pomoč operaterja. V enajstih letih je bil deležen izboljšav z baterijskim napajanjem in naprednejšimi sklopi za tišje delovanje, ki so povečali njegovo praktičnost ter varnost uporabe. Pri podjetju Boston Dynamics so se odločili, da je napočil čas, da se Atlas spočije in umakne novim generacijam robotov. Od njega so se poslovili s posebnim videoposnetkom.

-9EM5_VFlt8