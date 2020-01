RISC-V, nova procesorska platforma za strežnike?

Živimo v časih, ko se je število procesorskih platform zaradi tržnih razmer in pogosto tudi politike proizvajalcev močno skrčilo. Toda to še ne pomeni, da alternativ ni. Vseprisotnim strežnikom s procesorji Intel in AMD, vse bolj pa tudi derivatom platforme ARM, se utegnejo že v bližnji prihodnosti pridružiti odprtokodni procesorji RISC-V.

To še posebej velja za strežnike, ki se uporabljajo za storitve v oblaku, kjer je razmerje med zmogljivostjo, porabe energijo in ceno bolj pomembno, kot operacijski sistemi, ki delujejo na njih. V današnjih časih virtualizacije, kontejnerjev je porazdelitve bremena je združljivost itak razmeroma lahko doseči s programsko opremo, ki jo pogosto razvijajo kar sami ponudniki platform v oblaku.

Prav tu svojo priložnost vidi platforma RISC-V, odprtokodni projekt procesorjev, ki se je začel leta 2010 na univerzi Berkeley v Kaliforniji in je med tem pritegnil več kot 100 podpornikov, med katerimi srečamo tudi nekatera največja imena, kot so Alibaba Group, Google, Micron Technology, NVIDIA, NXP, Qualcomm, Samsung in Western Digital.

Doslej so bili procesorji RISC-V pogosto uporabljeni kot sekundarni (»helper«) procesorji ob bolj uveljavljenih glavnih procesorjih, kjer so jih lahko proizvajalci optimizirali za določene naloge. Nekatere variante procesorjev na osnovi platforme RISC-V začenjamo tudi videti v manjših napravah, kot so internetne stvari (IoT).

Toda po mnenju podjetja SiFive, ki je nekako glavni promotor platforme in združenja proizvajalcev, se to utegne to že kaj kmalu spremeniti. Strežnike s procesorji RISC-V bo mogoče srečati tudi v največjih podatkovnih centrih. Razlogov je veliko, morda najpomembnejši pa je cenovni – po ocenah SiFive se lahko ob primerljivih proizvodnih količinah cena procesorjev RISC-V sklati na le okoli 10% cene danes najbolj razširjenih procesorskih platform. To pa je podatek, pri katerem nihče v industriji ne more biti brezbrižen.

Nekateri proizvajalci že na veliko preizkušajo platformo in rezultati so nadvse spodbudni. Western Digital procesorje RISC-V že v učinkovito uporablja za upravljanje podatkovnih sistemov v svojih podatkovnih centrih. Red Hat pa je za svojo različico platforme že prilagodil platformo Kubernetes, ki služi za upravljanje programskih kontejnerjev.

Na tej razvojni stopnji procesorji RISC-V sicer še ne dosegajo procesnih zmogljivosti izdelkov Intel in AMD, so pa lahko že konkurenčni nekaterim različicam procesorjev ARM. Velika prednost pred konkurenco je tudi povsem sodobno zasnovana arhitektura za varnost izvajanja procesov, kar procesorji, ki temeljijo na tehnologijo iz leta 1980 preprosto ne morejo zagotoviti.