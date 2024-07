Objavljeno: 8.7.2024 07:00

Rekordne investicije v tehnološke start-upe

Medtem ko so številni tehnološki start-upi v zadnjih mesecih začeli varčevati, nekateri so tudi zaprli svoja vrata, investiranje v umetno inteligenco ne kaže znakov umiranja. V minulem četrtletju, od aprila do junija, so samo v ZDA investitorji v start-upe na področju umetne inteligence vložili 27,1 milijarde dolarjev. Skupno pa so v vse start-upe vložili 56 milijard dolarjev, kar je 57 odstotkov več kot v najboljšem četrtletju minulih dveh let.

Dogajanje torej močno spominja na leto 2021, ko pa umetna inteligenca še ni dosegla trenutnega buma. CoreWeave, ki nudi računanje v oblaku za AI, je zbral 1,1 milijarde dolarjev svežega kapitala in še 7,5 milijard dolarjev dolžniškega financiranja. Scale AI je zbral milijardo dolarjev, Muskov xAI pa kar šest milijard dolarjev.

Še v začetku leta so analitiki poudarjali, da se trg start-upov umirja, sedaj pa so si pri umetni inteligenci vsi enotni, da je vlak skorajda že odpeljal in da se je treba nanj usesti. Nekoliko poetično rečeno, je Sam Altman lastnoročno preprečil recesijo, ki se je začela plaziti leta 2022, ko je jeseni tega leta njegov OpenAI izdal ChatGPT. Odtlej je AI kratica, ki prinaša – tako se zdi – dostop do neomejenih količin denarja. A kar gre gor, gre vedno tudi dol.