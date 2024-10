Objavljeno: 1.10.2024 07:00

Reddit ne bo več omogočal protestnih zaklepov podstrani

Ko je lani na Redditu potekala velika bitka med moderatorji in predstavniki lastnikov strani, so prvi protestno skrili številne podstrani. Kasneje se je spor razrešil, večidel po željah lastnikov strani, a reprize ne želijo. Zato so spremenili pravila tako, da moderatorji ne morejo več sami spremeniti vidnosti podstrani ali jo nastaviti kot NSFW.

S tem bodo administratorji v praksi moderatorjem preprečili učinkovite proteste, saj jim bo preostalo le stavkanje ali manipuliranje z objavljanjem sporočil. Reddit trdi, da je sprememba nujna za zagotavljanje delovanja strani in njene integritete. Vse spremembe, ki jih bodo moderatorji predlagali, bodo preverili v 24 urah in se ustrezno odločili. Za nove ali majhne podstrani pregleda ne bo, temveč bo sprememba avtomatično potrjena.

Reddit sicer že leto dni deluje normalno, a z nekaj razlikami v primerjavi s stanjem pred bitko. Število odjemalcev je opazno manjše, ker je dostop prek API po novem plačljiv, česar si tretji odjemalci ne morejo privoščiti. Prav tako iskanje deluje le še na Googlu, medtem ko drugi pajki dostopa do strani nimajo.

Redditova podpredsednica Laura Nestler poudarja, da protesti ostajajo dovoljeni, a da ne bodo dovoljevali omejevanja dostopa do strani, ki bi škodil uporabnikom. O novi rešitvi je Reddit razmišljal že leta, lanski protest pa jo je le kataliziral.